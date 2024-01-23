Падіння ракети у Польщі під час масованого російського обстрілу України: прокуратура призупинила розслідування

Прокуратура Польщі призупинила розслідування у справі падіння ракети в Пшеводуві, що призвело до загибелі двох людей.

Джерело фото: RMF24

Польська прокуратура призупинила розслідування падіння та вибуху ракети у листопаді 2022 року в селі Пшеводув, що призвели до смерті двох осіб. За висновками польських слідчих, це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу, повідомляє RMF24.

Зазначається, що розслідування було зупинено через відсутність співпраці з Україною у розкритті цієї трагедії. У прокуратурі вказують на «довготривалу перешкоду у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу».

Польська сторона надіслала запити до української багато місяців тому, включаючи вимогу отримати інформацію, що підтверджує походження ракети. Призупинення провадження означає, що остаточно встановити обставини події та визначити вину в смерті громадян Польщі стає неможливо.

Ракета вибухнула 15 листопада 2022 року в Пшеводово, Люблін, біля українського кордону, в той день, коли територія України була піддана масованому обстрілу з боку рф. В результаті вибуху загинули 59-річний тракторист та 60-річний завідуючий складом.

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