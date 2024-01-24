Правоохранители должны воздерживаться от обысков, задержаний и блокировок счетов предпринимателей, — Юлия Свириденко объяснила решение СНБО

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в соответствии с решением СНБО проверки бизнеса будут ограничены, а правоохранительные органы должны три месяца воздерживаться от обысков, задержаний и блокирования счетов.

Проверки бизнеса правоохранительными органами будут ограничены. Об этом отметила Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Указ о введении в действие которого 23 января подписал Президент Владимир Зеленский.

А именно, по ее словам, Офису Генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины будет рекомендовано решением СНБО в течение трех месяцев воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если такие действия заблокируют или существенно отрицательно повлияют на работу предприятия. Кроме того, будет проведен аудит уже принятых мер и того, целесообразно ли их и дальше применять.

Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, Нацполу, БЭБ провести аудит зарегистрированных уголовных производств, которые потенциально могут ставить под риск экономику государства.

Кроме того, они должны будут выработать механизмы того, как защитить бизнес от возможных злоупотреблений или давления со стороны силовых структур, в частности, во время проведения процессуальных действий.

«Последние резонансные задержания предпринимателей и давление правоохранителей на бизнес всколыхнули бизнес-среду. И, бесспорно, стали главной темой обсуждений среди экономического блока правительства.

Мы взяли несколько суток, чтобы отложить в сторону эмоции не делать заявлений без конкретики и наработать практические шаги. Вчера провели встречи. Послушали предпринимателей, выявили моменты, наиболее дестабилизирующие их работу, обсудили их предложения.

Главное, что я хочу донести: экономический блок правительства и бизнес на одной стороне. За каждого бизнесмена я готова бороться лично.

Сегодня после обсуждений с бизнесом, в правительственном круге и СНБО, Президент Владимир Зеленский озвучил практические шаги, способные стабилизировать ситуацию.

Первое — Правительство подаст в Парламент законопроект о внесении изменений в закон о Бюро экономической безопасности, чтобы усилить механизмы его работы.

Изменить предлагается и нормы Уголовного процессуального кодекса, законов «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине», «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью».

Конечная цель – установить дополнительные гарантии защиты интересов бизнеса во время обысков и других процессуальных действий. Кроме того, изменения позволят консолидировать работу с преступлениями, посягающими на экономику государства, в едином органе — Бюро экономической безопасности.

Также предлагается внести изменения в закон «Об оборонных закупках», чтобы урегулировать предельный уровень прибыли для государственных контрактов, выполняемых или выполняемых во время военного положения.

Второе – при Президенте будет создан Совет по поддержке бизнеса на период военного положения. Этот совет будет реагировать на жалобы предпринимателей и решать неотложные проблемы.

Третье – проверки бизнеса правоохранительными органами будут ограничены. Офис Генерального прокурора, Государственное бюро расследований, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины будут рекомендованы решением СНБО в течение трех месяцев воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если такие действия заблокируют или существенно повлияют на работу предприятия. Кроме того, будут проведены аудит уже принятых мер и того, целесообразно ли их и дальше применять.

Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, Нацполу, БЭБ провести аудит зарегистрированных уголовных производств, которые потенциально могут ставить под риск экономику государства. Кроме того, будут наработаны механизмы того, как защитить бизнес от возможных злоупотреблений или давления со стороны силовых структур, в частности, во время проведения процессуальных действий.

Кабмин также будет разработать аналитический модуль в Единый реестр досудебных расследований, где будет публичный доступ к аналитическим обобщенным данным работы органов правопорядка и прокуратуры. Также можно подать жалобу на деятельность силовиков.

Кроме того, правительство проведет аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев разблокирования.

Благодарю Президента Украины, что в такое сложное время вызовов, когда все усилия сфокусированы на защите страны от российской агрессии, проблемы предпринимателей остаются на ежедневной повестке дня.

Верю, что благодаря открытому диалогу, практическим шагам и усилиям с обеих сторон мы найдем выход», - подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 23 января Президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил о результатах заседания СНБО, указав, что определен на уровне СНБО срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, следует снять всю проблематику с налоговыми накладными.

Автор: Наталья Мамченко

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