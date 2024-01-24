Всю информацию по Ил-76 собирают и анализируют, — Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украинцев призвали не распространять недостоверную информацию.

В среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76. В рф распространили информацию о том, что якобы на борту самолета находились "украинские военнопленные". Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76.

Украинцев призывали не распространять недостоверную и непроверенную информацию к обнародованию официальных заявлений.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Отмечаем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества", – говорится в сообщении.

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