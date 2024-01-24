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  1. У світі

У Польщі планують ввести часткову легалізацію абортів і лібералізацію ринку контрацепції

21:51, 24 січня 2024
Уряд Польщі планує пом’якшити законодавство про аборти й контрацептивні пігулки.
У Польщі планують ввести часткову легалізацію абортів і лібералізацію ринку контрацепції
Джерело фото: wonderzine
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Польський уряд погодив законопроєкти, спрямовані на часткову легалізацію абортів і лібералізацію ринку контрацептивних пігулок, що є значущими змінами порівняно із попереднім консервативним курсом влади. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції.

Туск визнав різні погляди на питання абортів в урядовій коаліції, проте підкреслив готовність кабміну подати до Сейму проект про легальний і безпечний аборт до 12-го тижня, враховуючи різноманіття поглядів у коаліційній угоді. Уряд також завершив обговорення та направив до парламенту законопроєкт про "ранкові пігулки", які можна буде купувати без рецепта для дівчат і жінок віком від 15 років.

«Я запропонував, щоб відповідно до нашої коаліційної угоди – оскільки не може бути урядового проєкту, тому що тут немає спільної думки між політичними партіями – вчора відбулися публічні консультації з жіночими організаціями й не тільки», – сказав він.

За його словами, це рішення відповідає практиці багатьох країн Європейського Союзу та сприятиме універсальному доступу до екстреної контрацепції. Варто відзначити, що антиабортне законодавство Польщі було посилене у 2020 році, і зараз аборт можливий лише в разі зґвалтування або загрози життю чи здоров'ю жінки.

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