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  1. В Украине

В ГУР сделали заявление по поводу российского самолета Ил-76, который упал

18:02, 24 января 2024
Обмен пленными должен был состояться сегодня, Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных.
В ГУР сделали заявление по поводу российского самолета Ил-76, который упал
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В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся, и по утверждению российской стороны это произошло вследствие сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Однако в ГУР подчеркнули, что у Украины нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

«По утверждению российской стороны, это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве», - говорится в сообщении ГУР.

Там отметили, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена.

«Российских пленных военнослужащих было своевременно доставлено на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

Безопасность же наших Защитников, согласно договоренностей, должна была обеспечить российская сторона. В то же время, украинскую сторону не было поставлено в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом», - говорится в заявлении.

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом, отмечают в ГУР.

«Это может свидетельствовать об умышленных действиях россии, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных», - пишут в ведомстве и подчеркивают, что «посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена».

«Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях рф с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства», - подытожили в Главном управлении разведки МО Украины.

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