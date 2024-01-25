Падение Ил-76: в разведке не исключают, что на борту могли быть и ракеты, и люди

В ГУР предполагают, что рф могла сама сбить самолет.

Фото: 24tv.ua

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди.

Так, рф могла использовать украинских военнопленных как живой щит для транспортировки боекомплектов и вооружения для ракетных комплексов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

«На борту могли находиться как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен только на треть, исходя из их слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также параллельно одновременно с ним были и другие самолеты – это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с ИЛом, испытавшим авиатрощи. Много обстоятельств, нуждающихся в расследовании и максимальном изучении», — отметил он.

Юсов подчеркнул, что по нормам международного права именно государство, удерживающее военнопленных, ответственно за их безопасность, в том числе за транспортировку к обмену.

В ГУР предполагают, что рф могла сама сбить самолет. По его словам, например, российские силы ПВО могли воспринять как цель украинский разведывательный БПЛА, но выпущенные ракеты или расчет ПЗРК ошибся и сбил свой самолет - это одна из версий.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

СБУ уже открыла уголовное производство по падению Ил-76.

Зеленский требует международного расследования падения Ил-76 и заявил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных".

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

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