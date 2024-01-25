«Немає жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей», – Лубінець про падіння Іл-76

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець переконаний, що якби в рф були докази загибелі військовополонених, вони б їх вже використали.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

В ефірі телемарафону він зауважив, що наразі невідомо, хто саме перебував на борту літака і чи були серед пасажирів військовополонені. Лубінець вказав на те, що аналіз фото та відео в мережі не показав жодних ознак того, що серед пасажирів були громадяни України.

«По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в мережі, якби там були тіла − знову ж я не експерт, але якби у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали. Ми не побачили жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей − громадян України, чи не громадян України», – заявив Лубінець.

Омбудсмен також вказав на те, що в мережі з'явилися картографічні матеріали та думки експертів, які вказують на можливість того, що літак приземлився, завантажився і відлетів.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження щодо падіння Іл-76.

Зеленський вимагає міжнародного розслідування падіння Іл-76 та заявив, що «росіяни граються із життями українських полонених».

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