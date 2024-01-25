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  1. В Украине

«Нет никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей», – Лубинец о падении Ил-76

12:17, 25 января 2024
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец убежден, что если бы у рф были доказательства гибели военнопленных, они бы их уже использовали.
«Нет никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей», – Лубинец о падении Ил-76
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец высказал мнение, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области рф, находились военнопленные.

В эфире телемарафона он отметил, что пока неизвестно, кто именно находился на борту самолета и были ли среди пассажиров военнопленные. Лубинец указал на то, что анализ фото и видео в сети не показал никаких признаков того, что среди пассажиров были граждане Украины.

"По тому анализу фото и видео, которые мы увидели в сети, если бы там были тела - опять же я не эксперт, но если бы у россиян были какие-то фото или видео, что там были наши военнопленные, то они бы их уже использовали. Мы не увидели никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей - граждан Украины, или не граждан Украины", - заявил Лубинец.

Омбудсмен также указал на то, что в сети появились картографические материалы и мнения экспертов, которые указывают на возможность того, что самолет приземлился, загрузился и улетел.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

СБУ уже открыла уголовное производство по падению Ил-76.

Зеленский требует международного расследования падения Ил-76 и заявил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных".

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