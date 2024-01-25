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Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

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ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

Что задекларировал руководитель отдела аналитической работы НАПК Павел Кулик, претендующий на руководителя НАПК

Руководитель отдела аналитической работы и информационного развития Павел Кулик изъявил желание возглавить НАПК.

Полицейские должны четко зафиксировать на видео, что автомобиль оборудован именно красными указателями поворотов, а не желтыми: решение суда

Суд назвал условие для привлечения водителя к ответственности за красные указатели поворотов на автомобиле, которые не отвечают требованиям ДСТУ.

  1. В Украине

Падение Ил-76 в рф: СБУ открыла уголовное производство

12:12, 25 января 2024
СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета.
Падение Ил-76 в рф: СБУ открыла уголовное производство
Источник фото: ssu.gov.ua
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом пишет «Укринформ».

В СБУ объяснили, что расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета. Досудебное расследование продолжается.

Вчера в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся.

Кроме того, в ГУР отметили, что не имеют достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Президент Владимир Зеленский поручил украинским спецслужбам выяснить обстоятельства падения Ил-76 и требует проведения международного расследования.

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