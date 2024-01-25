Падение Ил-76 в рф: СБУ открыла уголовное производство

СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета.

Источник фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом пишет «Укринформ».

В СБУ объяснили, что расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета. Досудебное расследование продолжается.

Вчера в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся.

Кроме того, в ГУР отметили, что не имеют достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Президент Владимир Зеленский поручил украинским спецслужбам выяснить обстоятельства падения Ил-76 и требует проведения международного расследования.

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