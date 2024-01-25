Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

Источник фото: Совет судей Украины

Совет судей Украины обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов погрузки на судей и суды с учетом количества дел, которые рассматриваются судами в течение отчетного 2023 года.

Карта разработана для учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

Для расчетов на карте и в таблицах использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

Информация, отраженная в интерактивной карте, сформирована по данным судебной статистики за 2023 год, где рассчитаны показатели нормативного времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные и апелляционные суды, и ориентировочная нормативная численность судей местных и апелляционных судов.

Показатели о численности судей предоставлены в рабочем порядке управлением по персоналу Государственной судебной администрации Украины.

Кроме нормативной численности в отчетности отражена информация о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.

В Совете судей обратили внимание, что интерактивная карта отражает реалии второго года войны, ведь до сих пор не осуществляют правосудие 54 суда (8%), а именно: Донецкая область – 8 судов; Луганская – 16 судов; Запорожская – 16 судов; Херсонская область – 14 судов.

С обновленной интерактивной картой судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на судей и суды с учетом количества дел, которые рассматриваются судами в течение отчетного 2023 года, можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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