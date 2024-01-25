Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

Джерело фото: Рада суддів України

Рада суддів України оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суддів і суди з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж звітного 2023 року.

Карта розроблена з метою обліку статистичних даних та доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду.

Для розрахунків на карті й у таблицях використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

Інформація, що відображена в інтерактивній карті, сформована за даними судової статистики за 2023 рік, де розраховані показники нормативного часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до місцевих та апеляційних судів, та орієнтовна нормативна чисельність суддів місцевих та апеляційних судів.

Показники щодо чисельності суддів надані у робочому порядку управлінням з питань персоналу Державної судової адміністрації України.

Окрім нормативної чисельності у звітності відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

У РСУ звернули увагу, що інтерактивна карта відображає реалії другого року війни, адже досі не здійснюють правосуддя 54 суди (8%), а саме: Донецька область - 8 судів; Луганська - 16 судів; Запорізька - 16 судів; Херсонська область - 14 судів.

З оновленою інтерактивною картою судів України з розрахунками нормативів навантаження на суддів і суди з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж звітного 2023 року, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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