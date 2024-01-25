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Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Що задекларував керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик, який претендує на очільника НАЗК

Керівник відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Павло Кулик виявив бажання очолити НАЗК.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Член ВККС Віталій Гацелюк, який претендує на голову НАЗК, показав найбільші доходи серед кандидатів за 2022 рік

Рівень доходу у 3,8 млн грн за 2022 рік дозволив Віталію Гацелюку відкрити рахунок у банку Відня.

  1. В Україні

Укрпошта повідомила про значний технічний збій: подробиці

11:58, 25 січня 2024
Наразі у відділеннях Укрпошти є можливість лише видавати посилки та приймати платежі.
Укрпошта повідомила про значний технічний збій: подробиці
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У четвер, 25 січня, в IT-системах «Укрпошти» відбувся технічний збій. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

Раніше ми писали, що доступ до системи «Шлях» тимчасово не працює.

Також Нафтогаз сьогодні повідомив, що хакери атакували один із дата-центрів, який використовують групи компанії.

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