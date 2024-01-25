Укрпошта повідомила про значний технічний збій: подробиці

Наразі у відділеннях Укрпошти є можливість лише видавати посилки та приймати платежі.

У четвер, 25 січня, в IT-системах «Укрпошти» відбувся технічний збій. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

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