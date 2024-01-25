У Японії засудили до смертної кари чоловіка за підпал студії аніме, що призвів до загибелі 36 людей

Японця засуджено до смертної кари за пожежу в студії аніме в Кіото у 2019 році.

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В Японії чоловіка на ім'я Шінджі Аоба, який вчинив підпал анімаційної студії в Кіото в 2019 році, засудили до смертної кари. Смертний вирок оголошено за напад, у результаті якого загинуло 36 людей і численні отримали поранення. Про це повідомляє BBC.

Суд визнав винного Аоба, який визнав свою вину в підпалі студії Kyoto Animation, однієї з найвідоміших анімаційних студій в Японії. Інцидент став однією з найбільш смертоносних трагедій в Японії за останні десятиліття.

Аоба вважав, що його ідеї були викрадені студією, і мав мотивацію вчинити напад. Він врізався в студію, розлив бензин і підпалив будівлю, закричавши «Загинай». Багато молодих художників, які працювали у студії, стали жертвами вогню або опинилися в пастці на верхніх поверхах.

Суд відхилив аргументи про «розумову недієздатність» Аоба, визнаючи, що він був свідомий своїх дій. Це рішення викликало великий обсяг уваги в Японії, а громадськість спостерігала за розглядом справи та вироком.

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