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Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

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РСУ оновила орієнтовні нормативи навантаження на суддів за 2023 рік та інтерактивну карту судів

11:42, 25 січня 2024
Інтерактивну карту судів України оновили з розрахунками нормативів навантаження на суддів і суди з урахуванням кількості справ.
РСУ оновила орієнтовні нормативи навантаження на суддів за 2023 рік та інтерактивну карту судів
Фото: РСУ
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Рада суддів України повідомила, що оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суддів і суди з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж звітного 2023 року. Про це йдеться на офіційному сайті РСУ.

У РСУ зазначають, що дана карта розроблена з метою обліку статистичних даних та доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду.

Для розрахунків на карті й у таблицях використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

Інформація, що відображена в інтерактивній карті, сформована за даними судової статистики за 2023 рік, де розраховані показники нормативного часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до місцевих та апеляційних судів, та орієнтовна нормативна чисельність суддів місцевих та апеляційних судів. Показники щодо чисельності суддів надані у робочому порядку управлінням з питань персоналу Державної судової адміністрації України.

Окрім нормативної чисельності у звітності відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

У РСУ додають, що карта відображає статистичні дані за другий рік активної фази війни, у якій Україна веде визвольну боротьбу проти російського агресора, що 24 лютого 2022 року напав на Україну з метою знищення нашої держави.

За цей період (після 24.02.2022) в Україні на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях залишаються і, відповідно, не здійснюють правосуддя 54 суди (8%), а саме: Донецька область - 8 судів; Луганська - 16 судів; Запорізька - 16 судів; Херсонська область - 14 судів.

Раніше у Раді суддів України та Державній судовій адміністрації повідомили, що станом на січень 2024 року процедура класифікації посад державної служби в судах та в органах суддівського врядування зіткнулася з низкою проблем

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