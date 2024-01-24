Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

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У Раді суддів України та Державній судовій адміністрації повідомили, що станом на січень 2024 року процедура класифікації посад державної служби в судах та в органах суддівського врядування зіткнулася з низкою проблем.

Як зазначив 22 січня під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади голова РСУ Богдан Моніч, класифікація посад в судовій владі наразі призвела до випадків, коли одні й ті самі посади були по-різному класифіковані. Наприклад, з такою проблемою в судах зіткнулися бухгалтери та спеціалісти з кадрової роботи.

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) в одних випадках відносить зазначених спеціалістів до «сім’ї» судової влади, а в інших – до інших «сімей». Через це іноді виходить так, що спеціалісти, які повинні мати однаковий посадовий оклад, мають різний посадовий оклад.

У свою чергу в ДСА повідомили, що станом на 22 січня процедура класифікації посад державної служби щодо судової влади завершена лише частково.

Фактично, класифікація посад проведена НАДС щодо центрального апарату ДСА, усіх ТУ ДСА, Служби судової охорони, всіх апеляційних адміністративних та господарських судів, а також щодо окружних адміністративних та місцевих господарських судів.

Ще не проведена класифікація посад щодо абсолютної більшості місцевих загальних судів. Завершена класифікація посад тільки щодо районних судів, які розташовані в Київській області.

Як зазначили у ДСА, класифікація посад державної служби має досить цікавий ефект. Так, навіть в центральному апараті ДСА у деяких головних спеціалістів Судової адміністрації посадовий оклад раптом став нижче, ніж був до класифікації посад.

У відповідь, у НАДС порадили судовій владі більш уважно ставитися до процедури класифікації посад. На думку НАДС, суди та органи суддівського врядування допускають помилки при проведенні класифікації посад, неправильно класифікуючи ті чи інші посади, а також не завжди коректно подають необхідну інформацію (наприклад, подають інформацію в PDF- форматі).

На думку РСУ, забезпечити більш справедливе визначення розміру посадового окладу можна було б у випадку, якщо б Кабінет міністрів видав окрему постанову, яка б стосувалася виключно судової влади, а не всієї державної служби загалом.

Втім, проти окремої постанови стосовно судової влади виступило Міністерство фінансів, представниця якого зазначила, що наразі і так наявна уся необхідна нормативна база щодо державної служби.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя 16 січня 2024 року звернулася до Кабінету міністрів з проханням унормувати умови оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя на основі класифікації посад у 2024 році.

Як зазначили у Раді правосуддя, 29 грудня 2023 року Кабінет міністрів видав постанову № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Згідно з цією постановою була затверджена Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році та Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад.

Втім, як повідомила ВРП, затверджений цією постановою Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад чомусь не містить посад державної служби в секретаріатах Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, а також у Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях.

Також як повідомляла «Судово-юридична газета», вимоги про необхідність проведення класифікації посад державної служби не розповсюджувалися на Апарат Верховної Ради України, НАЗК, НАБУ, ДБР, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), АМКУ, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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