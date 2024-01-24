Классификация должностей государственной службы в судах и в органах судебной власти привела к путанице – РСУ и ГСА

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы считают, что некоторые суды небрежно подошли к проведению классификации должностей госслужбы.

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В Совете судей Украины и Государственной судебной администрации сообщили, что на январь 2024 года процедура классификации должностей государственной службы в судах и в органах судейского управления столкнулась с рядом проблем.

Как отметил 22 января во время заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти председатель Совета судей Богдан Монич, классификация должностей в судебной власти привела к случаям, когда одни и те же должности были по-разному классифицированы. К примеру, с такой проблемой в судах столкнулись бухгалтеры и специалисты по кадровой работе.

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) в одних случаях относит указанных специалистов к «семье» судебной власти, а в других – к другим «семьям». Поэтому иногда получается так, что специалисты, которые должны иметь одинаковый должностной оклад, имеют разный должностной оклад.

В свою очередь в ГСА сообщили, что по состоянию на 22 января процедура классификации должностей государственной службы в судебной власти завершена лишь частично.

Фактически, классификация должностей проведена НАДС относительно центрального аппарата ГСА, всех ТУ ГСА, Службы судебной охраны, всех апелляционных административных и хозяйственных судов, а также окружных административных и местных хозяйственных судов.

Пока не проведена классификация должностей в отношении абсолютного большинства местных общих судов. Завершена классификация должностей только в отношении районных судов, которые расположены в Киевской области.

Как отметили в ГСА, классификация должностей государственной службы имеет достаточно интересный эффект. Так, даже в центральном аппарате ГСА у некоторых главных специалистов Судебной администрации должностной оклад вдруг стал ниже, чем был до классификации должностей.

В ответ в НАДС посоветовали представителям судебной власти более внимательно относиться к процедуре классификации должностей. По мнению НАДС, суды и органы судейского управления допускают ошибки при проведении классификации должностей, неправильно классифицируя те или иные должности, а также не всегда корректно представляют необходимую информацию (например, подают информацию в PDF-формате).

По мнению Совета судей, обеспечить более справедливое определение размера должностного оклада можно было бы в случае, если бы Кабинет министров издал отдельное постановление, которое касалось бы исключительно судебной власти, а не всей государственной службы в целом.

Впрочем, против отдельного постановления относительно судебной власти выступило Министерство финансов, представительница которого отметила, что сейчас и так имеется вся необходимая нормативная база по вопросам государственной службы.

Напомним, что Высший совет правосудия 16 января 2024 года обратился в Кабинет министров с просьбой привести в порядок условия оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия на основе классификации должностей в 2024 году.

Как отметили в Совете правосудия, 29 декабря 2023 года Кабинет министров издал постановление № 1409 «Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году». Согласно этому постановлению была утверждена Схема должностных окладов в должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году и Перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей.

Впрочем, как сообщил ВСП, утвержденный постановлением Перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей почему-то не содержит должностей государственной службы в секретариатах Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, а также в Государственной судебной администрации и ее территориальных управлениях.

Как также сообщала «Судебно-юридическая газета», требования о необходимости проведения классификации должностей государственной службы не распространялись на Аппарат Верховной Рады Украины, НАПК, НАБУ, ГБР, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), АМКУ, Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Автор: Вячеслав Хрипун

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