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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

17:20, 22 января 2024
Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.
Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия
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Высший совет правосудия 16 января 2024 года обратился в Кабинет министров с просьбой привести в порядок условия оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия на основе классификации должностей в 2024 году.

Как отметили в Совете правосудия, 29 декабря 2023 года Кабинет министров издал постановление № 1409 «Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году». Согласно этому постановлению была утверждена Схема должностных окладов в должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году и Перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей.

Впрочем, как сообщил ВСП, утвержденный постановлением Перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей почему-то не содержит должностей государственной службы в секретариатах Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, а также в Государственной судебной администрации и ее территориальных управлениях.

В связи с этим, отметили в ВСП, вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти остается неурегулированным.

Высший совет правосудия подчеркнул, что вопрос оплаты труда государственных служащих системы правосудия должен быть полноценно урегулирован.

Автор Вячеслав Хрипун

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