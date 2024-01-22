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  1. В Украине

Полицейские не будут лично раздавать повестки, — Иван Выговский

17:50, 22 января 2024
По его словам, даже если будет установлена законодательная норма по вручению повесток полицейскими, людей для этого не хватит.
Полицейские не будут лично раздавать повестки, — Иван Выговский
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Раздача повесток гражданам не входит в функционал Национальной полиции. Об этом заявил глава ведомства Иван Выговский в интервью РБК-Украина.

По его словам, полиция максимально способствует ТЦК и СП в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов и в соответствии с полномочиями, и при наличии необходимых документов доставлять в них таких лиц.

«Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще полицейского. Мы стоим на блокпостах, ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе и не свойственные полиции функции. Мы готовы помогать, но лично полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом», - заявил он.

В то же время, Выговский добавил, что даже если будет установлена законодательная норма по вручению повесток полицейскими, людей для этого не хватит.

«У нас сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки», - подчеркнул глава Нацполиции.

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