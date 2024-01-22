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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Днепропетровщине: суд назначил агенту рф 15 лет за решеткой

21:27, 22 января 2024
Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов ВСУ и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов.
Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Днепропетровщине: суд назначил агенту рф 15 лет за решеткой
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Еще один российский агент, действовавший на Днепропетровщине, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов ВСУ и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов.

Также фигурант охотился за локациями логистических путей, которыми осуществляют поставки оружия и боеприпасов на фронт.

Чтобы следить за перемещением военной техники Сил обороны, злоумышленник обустроил «наблюдательный пункт» в окне собственной квартиры на пятом этаже.

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации на территории региона в мае 2023 года.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Как установило расследование, российским агентом оказался 44-летний житель Синельниковского района. В июле 2022 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

В поле зрения оккупантов местный житель попал из-за своих антиукраинских сообщений на прокремлевских Телеграмм-каналах.

Дальнейшую коммуникацию с агрессором поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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