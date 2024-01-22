Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Днепропетровщине: суд назначил агенту рф 15 лет за решеткой

Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов ВСУ и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Еще один российский агент, действовавший на Днепропетровщине, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов ВСУ и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов.

Также фигурант охотился за локациями логистических путей, которыми осуществляют поставки оружия и боеприпасов на фронт.

Чтобы следить за перемещением военной техники Сил обороны, злоумышленник обустроил «наблюдательный пункт» в окне собственной квартиры на пятом этаже.

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации на территории региона в мае 2023 года.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Как установило расследование, российским агентом оказался 44-летний житель Синельниковского района. В июле 2022 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

В поле зрения оккупантов местный житель попал из-за своих антиукраинских сообщений на прокремлевских Телеграмм-каналах.

Дальнейшую коммуникацию с агрессором поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.