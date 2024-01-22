Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко

В доход государства просят взыскать более 30 объектов недвижимого имущества, имущественных и корпоративных прав, а также деньги.

Фото: nikvesti.com

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Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко. Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Инна Богатых.

По ее словам, взыскать в доход государства Минюст просит:

- более 30 объектов недвижимого имущества (жилых/нежилых помещений, земельных участков),

- корпоративные права десятка юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК «МОТОР-ГАРАНТ», ООО «Винницкий авиационный завод», ООО «Вертолеты МСБ», АО «Мотор-Банк», их доли в уставном капитале ООО ФИРМА «ЖЕКОН»,

- денежные средства на сумму в несколько сотен миллионов гривен,

- имущественные права, в том числе на торговые марки,

- большое количество огнестрельного оружия.

Ранее суд продлил меру пресечения экс-президенту «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву.

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