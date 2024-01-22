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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко

17:00, 22 января 2024
В доход государства просят взыскать более 30 объектов недвижимого имущества, имущественных и корпоративных прав, а также деньги.
Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко
Фото: nikvesti.com
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Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко. Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Инна Богатых.

По ее словам, взыскать в доход государства Минюст просит:

- более 30 объектов недвижимого имущества (жилых/нежилых помещений, земельных участков),

- корпоративные права десятка юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК «МОТОР-ГАРАНТ», ООО «Винницкий авиационный завод», ООО «Вертолеты МСБ», АО «Мотор-Банк», их доли в уставном капитале ООО ФИРМА «ЖЕКОН»,

- денежные средства на сумму в несколько сотен миллионов гривен,

- имущественные права, в том числе на торговые марки,

- большое количество огнестрельного оружия.

Ранее суд продлил меру пресечения экс-президенту «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву.

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