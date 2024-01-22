«Бог принес мне криптовалюту»: в США пастора обвинили в мошенничестве на более чем $1,3 млн

В США пастор продавал криптовалюту, которую создал сам, и в итоге обманул людей.

В США регулятор штата Колорадо подал в суд на пастора и его супругу, обвинив их в криптомошенничестве, передает Businessden.

У материалах дела сказано, что Эли и Кейтлин Регаладо являются основателями религиозной организации Victorious Grace Church, которая доступна только онлайн. В августе 2022 года в одном из своих посланий пастор сообщил, что получил «божественное» послание: «Бог принес мне криптовалюту. Он сказал, чтобы я отнес ее народу для передачи богатства. Скоро многие из вас будут иметь много денег, если примут участие».

Как пишет издание, пастор создал криптовалюту INDXcoin и сайт Kingdom Wealth Exchange, который стал единственной торговой платформой, где можно было покупать и продавать эту криптовалюту. Однако 1 ноября 2022 года биржа прекратила работу, а транзакции стали невозможными.

По данным комиссара Тунга Чана, супружеская пара продала токены INDXCoin на $3,4 млн. Около $1,3 млн пара потратила на личные расходы, среди которых покупка машины Range Rover, драгоценностей, аренда лодок и катание на снегоходах. Кроме того, супруги потратили примерно $290 000 на реконструкцию дома.

В январе 2024 года Эли Регаладо опубликовал видео, в котором заявил, что деньги уже невозможности вернуть: «Мы запустили возврат средств, но технология обмена дала сбой. Наши дела пошли под откос, и с этого момента мы просто ждали чуда».

Компания Hacken, которая занимается кибербезопасностью, провела аудит криптовалюты пастора. Государственные следователи, получившие копии проверок Хакена, сообщили, что актив получил оценку 0 из 10.

В итоге судья Дэвид Голдберг заморозил все счета Регаладо и связанных с ними предприятий по требованию госорганов. Он также запретил паре продавать ценные бумаги.

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