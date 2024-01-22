Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

  1. В мире

«Бог принес мне криптовалюту»: в США пастора обвинили в мошенничестве на более чем $1,3 млн

20:55, 22 января 2024
В США пастор продавал криптовалюту, которую создал сам, и в итоге обманул людей.
«Бог принес мне криптовалюту»: в США пастора обвинили в мошенничестве на более чем $1,3 млн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США регулятор штата Колорадо подал в суд на пастора и его супругу, обвинив их в криптомошенничестве, передает Businessden.

У материалах дела сказано, что Эли и Кейтлин Регаладо являются основателями религиозной организации Victorious Grace Church, которая доступна только онлайн. В августе 2022 года в одном из своих посланий пастор сообщил, что получил «божественное» послание: «Бог принес мне криптовалюту. Он сказал, чтобы я отнес ее народу для передачи богатства. Скоро многие из вас будут иметь много денег, если примут участие».

Как пишет издание, пастор создал криптовалюту INDXcoin и сайт Kingdom Wealth Exchange, который стал единственной торговой платформой, где можно было покупать и продавать эту криптовалюту. Однако 1 ноября 2022 года биржа прекратила работу, а транзакции стали невозможными.

По данным комиссара Тунга Чана, супружеская пара продала токены INDXCoin на $3,4 млн. Около $1,3 млн пара потратила на личные расходы, среди которых покупка машины Range Rover, драгоценностей, аренда лодок и катание на снегоходах. Кроме того, супруги потратили примерно $290 000 на реконструкцию дома.

В январе 2024 года Эли Регаладо опубликовал видео, в котором заявил, что деньги уже невозможности вернуть: «Мы запустили возврат средств, но технология обмена дала сбой. Наши дела пошли под откос, и с этого момента мы просто ждали чуда».

Компания Hacken, которая занимается кибербезопасностью, провела аудит криптовалюты пастора. Государственные следователи, получившие копии проверок Хакена, сообщили, что актив получил оценку 0 из 10.

В итоге судья Дэвид Голдберг заморозил все счета Регаладо и связанных с ними предприятий по требованию госорганов. Он также запретил паре продавать ценные бумаги.  

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду