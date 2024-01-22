«Бог приніс мені криптовалюту»: у США пастора звинуватили в шахрайстві на понад $1,3 млн

У США пастор продавав криптовалюту, яку створив сам, і зрештою обдурив людей.

У США регулятор штату Колорадо подав до суду на пастора та його дружину, звинувативши їх у криптошахрайстві, передає Businessden.

У матеріалах справи сказано, що Елі та Кейтлін Регаладо є засновниками релігійної організації Victorious Grace Church, яка доступна лише онлайн. У серпні 2022 року в одному зі своїх послань пастор повідомив, що отримав «божественне» послання: «Бог приніс мені криптовалюту. Він сказав, щоб я відніс її для передачі багатства. Скоро багато хто з вас матиме багато грошей, якщо візьме участь».

Як пише видання, пастор створив криптовалюту INDXcoin та сайт Kingdom Wealth Exchange, який став єдиною торговою платформою, де можна було купувати та продавати цю криптовалюту. Однак 1 листопада 2022 року біржа припинила роботу, а транзакції стали неможливими.

За даними комісара Тунга Чана, подружжя продала токени INDXCoin на $3,4 млн. Близько $1,3 млн пара витратила на особисті витрати, серед яких купівля машини Range Rover, коштовностей, оренда човнів та катання на снігоходах. Крім того, подружжя витратило приблизно $290 000 на реконструкцію будинку.

У січні 2024 року Елі Регаладо опублікував відео, в якому заявив, що гроші вже неможливо повернути: «Ми запустили повернення коштів, але технологія обміну дала збій. Наші справи пішли під укіс, і з цього моменту ми просто чекали на диво».

Компанія Hacken, яка займається кібербезпекою, провела аудит криптовалюти пастора. Державні слідчі, які отримали копії перевірок Хакена, повідомили, що актив отримав оцінку 0 із 10.

У результаті суддя Девід Голдберг заморозив усі рахунки Регаладо та пов'язаних із ними підприємств на вимогу держорганів. Він також заборонив парі продавати цінні папери.

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