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Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

  1. У світі

«Бог приніс мені криптовалюту»: у США пастора звинуватили в шахрайстві на понад $1,3 млн

20:55, 22 січня 2024
У США пастор продавав криптовалюту, яку створив сам, і зрештою обдурив людей.
«Бог приніс мені криптовалюту»: у США пастора звинуватили в шахрайстві на понад $1,3 млн
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У США регулятор штату Колорадо подав до суду на пастора та його дружину, звинувативши їх у криптошахрайстві, передає Businessden.

У матеріалах справи сказано, що Елі та Кейтлін Регаладо є засновниками релігійної організації Victorious Grace Church, яка доступна лише онлайн. У серпні 2022 року в одному зі своїх послань пастор повідомив, що отримав «божественне» послання: «Бог приніс мені криптовалюту. Він сказав, щоб я відніс її для передачі багатства. Скоро багато хто з вас матиме багато грошей, якщо візьме участь».

Як пише видання, пастор створив криптовалюту INDXcoin та сайт Kingdom Wealth Exchange, який став єдиною торговою платформою, де можна було купувати та продавати цю криптовалюту. Однак 1 листопада 2022 року біржа припинила роботу, а транзакції стали неможливими.

За даними комісара Тунга Чана, подружжя продала токени INDXCoin на $3,4 млн. Близько $1,3 млн пара витратила на особисті витрати, серед яких купівля машини Range Rover, коштовностей, оренда човнів та катання на снігоходах. Крім того, подружжя витратило приблизно $290 000 на реконструкцію будинку.

У січні 2024 року Елі Регаладо опублікував відео, в якому заявив, що гроші вже неможливо повернути: «Ми запустили повернення коштів, але технологія обміну дала збій. Наші справи пішли під укіс, і з цього моменту ми просто чекали на диво».

Компанія Hacken, яка займається кібербезпекою, провела аудит криптовалюти пастора. Державні слідчі, які отримали копії перевірок Хакена, повідомили, що актив отримав оцінку 0 із 10.

У результаті суддя Девід Голдберг заморозив усі рахунки Регаладо та пов'язаних із ними підприємств на вимогу держорганів. Він також заборонив парі продавати цінні папери.

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