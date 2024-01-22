Велика Британія частково дозволила поїздки в західні області України

За винятком вкрай необхідних випадків британці можуть відвідати західні регіони України.

Велика Британія пом'якшила рекомендації для громадян для відвідування західних областей України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Британії.

Так, громадянам Британії рекомендується утримуватися від поїздок Україною. Однак за винятком вкрай необхідних випадків вони можуть відвідати західні регіони України.

Зокрема:

Закарпатську область,

Івано-Франківську область,

Чернівецьку область,

Тернопільську область.

Раніше ми писали, що Україна і Британія підписали угоду у сфері безпеки.

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