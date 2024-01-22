Великобритания частично разрешила поездки в западные области Украины

За исключением крайне необходимых случаев, британцы могут посетить западные регионы Украины.

Великобритания смягчила рекомендации для граждан для посещения западных областей Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Британии.

Так, гражданам Британии рекомендуется воздерживаться от поездок по Украине. Однако, за исключением крайне необходимых случаев, они могут посетить западные регионы Украины.

В частности:

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Тернопольская область.

Ранее мы писали, что Украина и Великобритания подписали соглашение в сфере безопасности.

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