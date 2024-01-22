Возле еще одной станции метро в Киеве демонтируют МАФы

Демонтируют и перенесут 13 временных сооружений.

Источник фото: КГГА

В Киеве возле станции метрополитена «Лыбидская» демонтируют и перенесут 13 временных сооружений.

Как сообщили в Департаменте территориального контроля города, решение было принято комиссией по вопросам размещения временных сооружений с целью недопущения препятствий на путях эвакуации и следования пассажиров к/с данной станции метро и во исполнение протокола Совета обороны города.

Демонтажи МАФов уже прошли у станций метро «Лукьяновская», «Дорогожичи», «Политехнический институт», «Житомирская», «Зверинецкая», «Берестейская», «Героев Днепра» и «Шулявская».

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