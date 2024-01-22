Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

Может ли наследник получить пенсию, которую отсудил, но не успел получить по судебному решению его умерший родственник-пенсионер – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказал позицию относительно невозможности наследника инициировать в суде вопрос замены стороны исполнительного производства по решению в пенсионном споре.

  1. В Украине

Украинцы массово пересели в автомобили Tesla

16:10, 22 января 2024
В 2023 году продажи электромобилей Tesla выросли почти вдвое.
Украинцы массово пересели в автомобили Tesla
Источник фото: Kosatka.Media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине наблюдается значительный спрос на автомобили Tesla, что привело к значительному росту их количества по сравнению с довоенным периодом - примерно в десять раз. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По результатам 2021 года в Украине было зарегистрировано всего 8541 владельца электрокаров Tesla. Однако по состоянию на 1 января 2023 года это количество стремительно выросло и составило уже 46830. Кроме того, по данным профессиональных ассоциаций, в конце ноября прошлого года количество регистраций почти удвоилось, достигнув показателя в 83116.

Отмечается, что этот стремительный прирост был достигнут благодаря рынку подержанных автомобилей. На этом сегменте цены на Tesla остаются значительными - от 25 до 30 тысяч долларов. Это достаточно высокая цена, особенно с учетом того, что за такие средства можно приобрести новый автомобиль с бензиновым двигателем.

Отмечается, что многие люди пересели на автомобили Tesla после возникновения проблем с топливом в Украине. Однако по статистике за 2023 год, когда подобных проблем не было, количество владельцев Tesla продолжало расти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду