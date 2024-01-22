Украинцы массово пересели в автомобили Tesla

В 2023 году продажи электромобилей Tesla выросли почти вдвое.

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В Украине наблюдается значительный спрос на автомобили Tesla, что привело к значительному росту их количества по сравнению с довоенным периодом - примерно в десять раз. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По результатам 2021 года в Украине было зарегистрировано всего 8541 владельца электрокаров Tesla. Однако по состоянию на 1 января 2023 года это количество стремительно выросло и составило уже 46830. Кроме того, по данным профессиональных ассоциаций, в конце ноября прошлого года количество регистраций почти удвоилось, достигнув показателя в 83116.

Отмечается, что этот стремительный прирост был достигнут благодаря рынку подержанных автомобилей. На этом сегменте цены на Tesla остаются значительными - от 25 до 30 тысяч долларов. Это достаточно высокая цена, особенно с учетом того, что за такие средства можно приобрести новый автомобиль с бензиновым двигателем.

Отмечается, что многие люди пересели на автомобили Tesla после возникновения проблем с топливом в Украине. Однако по статистике за 2023 год, когда подобных проблем не было, количество владельцев Tesla продолжало расти.

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