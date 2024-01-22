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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

В Кировоградской области предприятие загрязнило земли с убытками в 3,5 млн грн

23:20, 22 января 2024
Общество разместило отходы в несанкционированных местах за отведенные границы, что привело к загрязнению земельных участков.
В Кировоградской области предприятие загрязнило земли с убытками в 3,5 млн грн
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В Кировоградской области сообщено о подозрении бывшему директору общества по факту загрязнения или порчи земель, что нанесло вред окружающей среде, сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, в 2021 году профильное подразделение органа местного самоуправления заключило договор с возглавляемым подозреваемым предприятием. Он предусматривал предоставление услуг по содержанию и захоронению бытовых отходов на территории свалки в Александрии.

Общество допустило хранение отходов в несанкционированных местах, выйдя за отведенные под свалку границы. Засоренные отходами земельные участки имеют сельскохозяйственное назначение и являются землями запаса местного территориального общества.

Следствие установило, что предприятие использовало участки под свалку без каких-либо правоустанавливающих документов.

По заключению экспертиз, противоправные действия со стороны ООО повлекли более 3,5 млн грн ущерба.

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