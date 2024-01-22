В Кировоградской области предприятие загрязнило земли с убытками в 3,5 млн грн

Общество разместило отходы в несанкционированных местах за отведенные границы, что привело к загрязнению земельных участков.

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В Кировоградской области сообщено о подозрении бывшему директору общества по факту загрязнения или порчи земель, что нанесло вред окружающей среде, сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, в 2021 году профильное подразделение органа местного самоуправления заключило договор с возглавляемым подозреваемым предприятием. Он предусматривал предоставление услуг по содержанию и захоронению бытовых отходов на территории свалки в Александрии.

Общество допустило хранение отходов в несанкционированных местах, выйдя за отведенные под свалку границы. Засоренные отходами земельные участки имеют сельскохозяйственное назначение и являются землями запаса местного территориального общества.

Следствие установило, что предприятие использовало участки под свалку без каких-либо правоустанавливающих документов.

По заключению экспертиз, противоправные действия со стороны ООО повлекли более 3,5 млн грн ущерба.

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