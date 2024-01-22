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На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

Может ли наследник получить пенсию, которую отсудил, но не успел получить по судебному решению его умерший родственник-пенсионер – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказал позицию относительно невозможности наследника инициировать в суде вопрос замены стороны исполнительного производства по решению в пенсионном споре.

  1. В Украине

Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины, — Дональд Туск

16:02, 22 января 2024
Польша стала еще одной страной, присоединившейся к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.
Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины, — Дональд Туск
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В понедельник, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев сообщил, что его страна присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины. Об этом проинформировала канцелярия польского премьера в Twitter.

«Польша присоединилась к декларации G7, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января Туск прибыл с визитом в Киев.

 Добавим, Зеленский и Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

Ранее Болгария присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

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