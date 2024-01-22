Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины, — Дональд Туск

Польша стала еще одной страной, присоединившейся к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

В понедельник, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев сообщил, что его страна присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины. Об этом проинформировала канцелярия польского премьера в Twitter.

«Польша присоединилась к декларации G7, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января Туск прибыл с визитом в Киев.

Добавим, Зеленский и Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

Ранее Болгария присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.