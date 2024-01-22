Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, — Дональд Туск

Польща стала ще одною країною, яка приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

У понеділок, 22 січня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого візиту до Києва повідомив, що його країна приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це проінформувала канцелярія польського прем'єра у Twitter.

«Польща приєдналася до декларації G7, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня Туск прибув із візитом до Києва.

Додамо, Зеленський та Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Раніше Болгарія приєдналася до декларації G7 з безпекових гарантій для України.

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