Зеленський та Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї

Президент опублікував відео зустрічі з прем'єр-міністром Польщі та повідомив про новий оборонний пакет.

Джерело фото: Donald Tusk / X

Як ми повідомляли сьогодні, у понеділок, 22 січня, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав в Україну. З ним уже зустрівся Президент Володимир Зеленський та повідомив, що сторони провели дуже продуктивні переговори щодо всіх аспектів україно-польських відносин.

«Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України», - повідомив Зеленський.

Також Володимир Зеленський та Дональд Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

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