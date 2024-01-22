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На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

Чи може спадкоємець отримати пенсію, яку відсудив, але не встиг отримати за судовим рішенням його померлий родич-пенсіонер – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловив позицію стосовно неможливості спадкоємця ініціювати в суді питання заміни сторони виконавчого провадження щодо рішення у пенсійних спорах.

  1. В Україні

Зеленський та Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї

14:43, 22 січня 2024
Президент опублікував відео зустрічі з прем'єр-міністром Польщі та повідомив про новий оборонний пакет.
Зеленський та Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї
Джерело фото: Donald Tusk / X
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Як ми повідомляли сьогодні, у понеділок, 22 січня, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав в Україну. З ним уже зустрівся Президент Володимир Зеленський та повідомив, що сторони провели дуже продуктивні переговори щодо всіх аспектів україно-польських відносин.

«Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України», - повідомив Зеленський.

Також Володимир Зеленський та Дональд Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

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