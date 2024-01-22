Зеленский и Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия

Президент опубликовал видео встречи с премьер-министром Польши и сообщил о новом оборонном пакете.

Источник фото: Donald Tusk / X

Как мы сообщали сегодня, в понедельник, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Украину. С ним уже встретился Президент Владимир Зеленский и сообщил, что стороны провели очень продуктивные переговоры относительно всех аспектов украино-польских отношений.

«Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую постоянную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины», - сообщил Зеленский.

Также Владимир Зеленский и Дональд Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

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