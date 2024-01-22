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Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

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  1. В Украине

Зеленский и Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия

14:43, 22 января 2024
Президент опубликовал видео встречи с премьер-министром Польши и сообщил о новом оборонном пакете.
Зеленский и Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия
Источник фото: Donald Tusk / X
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Как мы сообщали сегодня, в понедельник, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Украину. С ним уже встретился Президент Владимир Зеленский и сообщил, что стороны провели очень продуктивные переговоры относительно всех аспектов украино-польских отношений.

«Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую постоянную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины», - сообщил Зеленский.

Также Владимир Зеленский и Дональд Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

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