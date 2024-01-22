За 2023 год ГБР сообщило о подозрениях 10 нардепам

Кроме 10 подозрений от ГБР, существуют производства, которые находятся в НАБУ.

В течение 2023 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении 10 народным депутатам Украины. Информацию об этом представил директор ГБР Алексей Сухачев во время брифинга, который состоялся 22 января.

"В отношении двух (депутатов) направлен обвинительный акт в суд. Такая печальная статистика", - отметил Сухачев, подчеркивая, что это касается производств, которые находятся в ГБР.

Кроме того, Генпрокурор Украины Андрей Костин добавил, что на данный момент существуют десятки производств, связанных с народными депутатами. Некоторые из них регистрируются по материалам соответствующих органов досудебного расследования, а другие - по постановлениям судов. Эта информация относится только к работе ГБР, существуют также производства, которые разводит Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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