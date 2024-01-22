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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

За 2023 год ГБР сообщило о подозрениях 10 нардепам

18:01, 22 января 2024
Кроме 10 подозрений от ГБР, существуют производства, которые находятся в НАБУ.
За 2023 год ГБР сообщило о подозрениях 10 нардепам
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В течение 2023 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении 10 народным депутатам Украины. Информацию об этом представил директор ГБР Алексей Сухачев во время брифинга, который состоялся 22 января.

"В отношении двух (депутатов) направлен обвинительный акт в суд. Такая печальная статистика", - отметил Сухачев, подчеркивая, что это касается производств, которые находятся в ГБР.

Кроме того, Генпрокурор Украины Андрей Костин добавил, что на данный момент существуют десятки производств, связанных с народными депутатами. Некоторые из них регистрируются по материалам соответствующих органов досудебного расследования, а другие - по постановлениям судов. Эта информация относится только к работе ГБР, существуют также производства, которые разводит Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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