За 2023 рік ДБР повідомило про підозри 10 нардепам

Крім 10 підозр від ДБР, існують провадження, які знаходяться в НАБУ.

Протягом 2023 року Державне бюро розслідувань оголосило про підозру 10 народним депутатам України. Інформацію про це представив директор ДБР Олексій Сухачов під час брифінгу, що відбувся 22 січня.

«Щодо двох (депутатів) направлено обвинувальний акт до суду. Така сумна статистика», – відзначив Сухачов, підкреслюючи, що це стосується проваджень, які перебувають у ДБР.

Крім того, Генпрокурор України Андрій Костін додав, що наразі момент існують десятки проваджень, пов'язаних з народними депутатами. Деякі з них реєструються за матеріалами відповідних органів досудового розслідування, а інші — за ухвалами судів. Ця інформація відноситься лише до роботи ДБР, існують також провадження, які розлудує Національне антикорупційне бюро України.

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