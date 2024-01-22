Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

Чи може спадкоємець отримати пенсію, яку відсудив, але не встиг отримати за судовим рішенням його померлий родич-пенсіонер – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловив позицію стосовно неможливості спадкоємця ініціювати в суді питання заміни сторони виконавчого провадження щодо рішення у пенсійних спорах.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

14:23, 22 січня 2024
Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.
Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 18 січня 2024 року відкрила дисциплінарну справу щодо судді Крюківського районного суду міста Кременчука Василя Хіневича.

Як зазначено у рішенні Ради правосуддя, у грудні 2004 року Василь Хіневич був призначений на посаду судді Крюківського районного суду міста Кременчука.

Разом з тим, у грудні 2019 року Василь Хіневич склав кваліфікаційний іспит як особа, яка бажає стати адвокатом.

26 січня 2021 року Василь Хіневич отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, однак зупинив його дію за своєю заявою в той же день.

Відповідне свідоцтво судді видала Рада адвокатів Полтавської області.

Втім, автор скарги на суддю звернув увагу Ради правосуддя, що на час призначення Василя Хіневича на посаду судді у 2004 році діяв Закон «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року, яким було передбачено, що суддя може бути звільнений з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності.

Також закон «Про судоустрій і статус суддів» у редакції 2016 року, який діяв на час набуття суддею свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, передбачав, що суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя вже не вперше розглядає скарги на суддів та прокурорів, які отримали свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, перебуваючи у статусі діючих суддів та прокурорів.

У 2021 році Вища рада правосуддя визнала, що діючий суддя може отримати свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, за умови, якщо його дія буде одразу ж зупинена.

Аналогічно, у 2021 році Вища рада правосуддя визнала право прокурорів на отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, за умови, якщо його дія буде одразу ж зупинена.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду