Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Вища рада правосуддя 18 січня 2024 року відкрила дисциплінарну справу щодо судді Крюківського районного суду міста Кременчука Василя Хіневича.

Як зазначено у рішенні Ради правосуддя, у грудні 2004 року Василь Хіневич був призначений на посаду судді Крюківського районного суду міста Кременчука.

Разом з тим, у грудні 2019 року Василь Хіневич склав кваліфікаційний іспит як особа, яка бажає стати адвокатом.

26 січня 2021 року Василь Хіневич отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, однак зупинив його дію за своєю заявою в той же день.

Відповідне свідоцтво судді видала Рада адвокатів Полтавської області.

Втім, автор скарги на суддю звернув увагу Ради правосуддя, що на час призначення Василя Хіневича на посаду судді у 2004 році діяв Закон «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року, яким було передбачено, що суддя може бути звільнений з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності.

Також закон «Про судоустрій і статус суддів» у редакції 2016 року, який діяв на час набуття суддею свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, передбачав, що суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя вже не вперше розглядає скарги на суддів та прокурорів, які отримали свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, перебуваючи у статусі діючих суддів та прокурорів.

У 2021 році Вища рада правосуддя визнала, що діючий суддя може отримати свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, за умови, якщо його дія буде одразу ж зупинена.

Аналогічно, у 2021 році Вища рада правосуддя визнала право прокурорів на отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, за умови, якщо його дія буде одразу ж зупинена.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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