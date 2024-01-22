Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Высший совет правосудия 18 января 2024 года открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Крюковского районного суда города Кременчуга Василия Хиневича.

Как отмечается в решении Совета правосудия, в декабре 2004 года Василий Хиневич был назначен на должность судьи Крюковского районного суда города Кременчуга.

Вместе с тем, в декабре 2019 года Василий Хиневич сдал квалификационный экзамен как лицо, желающее стать адвокатом.

26 января 2021 года Василий Хиневич получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, однако остановил его действие по своему заявлению в тот же день.

Соответствующее свидетельство судье выдал Совет адвокатов Полтавской области.

Впрочем, автор жалобы на судью обратил внимание Совета правосудия, что на время назначения Василия Хиневича на должность судьи в 2004 году действовал Закон «О статусе судей» от 15 декабря 1992 года, предусматривающий, что судья может быть уволен с должности в случае нарушения требований о несовместимости.

Также закон «О судоустройстве и статусе судей» в редакции 2016 года, действовавший на время получения судьей свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, предусматривал, что судья не может совмещать свою деятельность с предпринимательской, адвокатской деятельностью, занимать любые другие оплачиваемые должности, выполнять другую оплачиваемую работу (кроме преподавательской, научной или творческой), а также входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли.

Напомним, что Высший совет правосудия уже не в первый раз рассматривает жалобы на судей и прокуроров, которые получили свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, находясь в статусе действующих судей и прокуроров.

В 2021 году Высший совет правосудия признал, что действующий судья может получить свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью при условии, что его действие будет сразу же остановлено.

Аналогично, в 2021 году Высший совет правосудия признал право прокуроров на получение свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью при условии, что его действие будет сразу же остановлено.

Автор: Вячеслав Хрипун

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