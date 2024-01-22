В Украине завершают создание Реестра международных автобусных маршрутов

В настоящее время продолжается подключение международных перевозчиков и компаний по продаже билетов в Реестр.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что совместно с Укртрансбезопасностью готовятся к запуску Реестра международных автобусных маршрутов в рамках реформы международных пассажирских перевозок. Об этом говорится в службе ведомства.

Отмечается, что подключение международных перевозчиков и компаний по продаже билетов в Реестр продолжается. Ключевая цель – предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможности приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе.

Вместе с тем, с несколькими компаниями уже тестируется возможность приобрести билет на рейс онлайн благодаря интеграции. Министерство предлагает перевозчикам и агрегаторам, которые еще не присоединились к государственному ресурсу, приобщиться к проекту также.

В ведомстве добавляют, что это бесплатное и доступное решение, которое обеспечит обслуживание пассажирам и увеличит площадки для продажи билетов для бизнеса.

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