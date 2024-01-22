В Україні завершують створення Реєстру міжнародних автобусних маршрутів

Наразі триває підключення міжнародних перевізників та компаній з продажу квитків до Реєстру.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що спільно з Укртрансбезпека готуються до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів у рамках реформи міжнародних пасажирських перевезень. Про це йдеться у преслужбі відомства.

Зазначається, що наразі триває підключення міжнародних перевізників та компаній з продажу квитків до Реєстру. Ключовою метою є надання пасажиру інформації про офіційні регулярні маршрути, перевізників, можливість придбати квиток та залишити зворотний зв’язок про поїздку на одному ресурсі.

Водночас, з кількома компаніями вже тестується можливість придбати квиток на рейс онлайн завдяки інтеграції. Міністерство пропонує перевізникам, та агрегаторам, які ще не приєднались до державного ресурсу, долучитись до проєкту також.

У відомстві додають, що це безкоштовне та доступне рішення, яке забезпечить сервіс пасажирам та збільшить майданчики для продажу квитків для бізнесу.

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