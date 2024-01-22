«Холод війни на нашій шиї», – глава МЗС Литви прокоментував можливість війни рф проти країн Балтії

Міністр закордонних справ Литви заявив, що Україна активно стримує російську агресію «за існування».

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На зустрічі глав Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу у Брюсселі міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що якщо міжнародне співтовариство не зможе зупинити росію в Україні, це може спровокувати подальшу агресію, яка стане загрозою для країн Балтії, повідомляє пресслужба Європейської комісії.

Ландсбергіс підкреслив, що Україна наразі активно стримує російську агресію на своїй території, і висловив сподівання на успіх українців у війні. «Але якщо їм (українцям - ред.) це не вдасться, ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати росію», - зазначив литовський міністр.

Міністр закордонних справ Литви підкреслив, що країни Балтії можуть стати першими, хто опиниться під загрозою, якщо росія продовжить свою агресію поза межами України.

«Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії. І я сподіваюся, що це може бути достатнім сигналом нашим друзям і партнерам в Європі в НАТО, що ми повинні сприймати це серйозно», - додав глава МЗС Литви.

Він визначив війну росії проти України як «війну за наше існування».

«Саме тому ми відчуваємо холод війни на нашій шиї», - сказав Ландсбергіс.

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