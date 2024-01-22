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  1. У світі

У Польщі хочуть скасувати направлення до популярних профільних лікарів: деталі

21:02, 22 січня 2024
Скасування направлень зменшить черги сімейних лікарів та збереже час людям із серйозними діагнозами.
У Польщі хочуть скасувати направлення до популярних профільних лікарів: деталі
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У Польщі лікарі виступають за розширення переліку профільних спеціалістів, до яких пацієнти можуть потрапити без направлення сімейного лікаря. Зокрема, йдеться про спрощення доступу до окулістів. Про це повідомляє yavp.pl.

Зазначається, що скасування направлень зменшить черги сімейних лікарів та збереже час людям із серйозними діагнозами.

Лікарі первинної ланки в Польщі виступили за скасування обов'язкових направлень до окуліста, які запровадили 2015 року. Відтоді це стало додатковою перешкодою для пацієнтів, адже доводиться спершу чекати в черзі до сімейного лікаря.

Видання вказує, що у 2018 році Уповноважений з прав пацієнтів у Польщі також виступав за скасування цих направлень. Тепер питання порушили експерти Федерації Зеленогурської Угоди (профспілкове об'єднання роботодавців у галузі охорони здоров'я).

Зазначається, що пацієнти не лише чекають у двох чергах, але й займають місце інших пацієнтів, яким треба потрапити до сімейних лікарів. Також – втрачають важливий час на лікування очей. Внаслідок пацієнти із серйозними захворюваннями, наприклад, віковим макулярним захворюванням сітківки, втрачають тижні, поки отримають консультацію та лікування.

Водночас черги до окулістів державної медицини у Польщі великі. У останньому звіті Національного фонду здоров'я (NFZ) йдеться, на кінець вересня 2023 року на візит до окулістів чекали 456 тисяч людей. Це найбільша кількість «стабільних» пацієнтів у чергах до профільних лікарів. Із них 29 тисяч людей очікували консультацію у терміновому порядку.

Для того, щоб потрапити до лікаря-окуліста в Польщі, в середньому треба чекати 81 день, а для термінового візиту – 9 днів. Діти в середньому чекають на прийом окуліста 104 дні, а у термінових випадках – 20 днів.

За скасування направлень виступають також самі окулісти. За це кілька років виступає президент Асоціації хірургів-окулістів Польщі Роберт Рейдак. Він стверджує, що направлення від сімейних лікарів не мають сенсу, адже ті не мають ні підготовки, ні обладнання, щоб обстежувати пацієнтів.

Зараз у Польщі без направлення можна потрапити на безплатний прийом тільки до стоматологів, гінекологів, онкологів, психіатрів, венерологів.

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