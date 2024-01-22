ДБР проситиме суд арештувати Романа Гринкевича, – Олексій Сухачов

За словами очільника ДБР, наразі Роман Гриневич знаходиться на шляху до суду.

Як ми писали, 22 січня правоохоронці затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа. Також з'явилося відео затримання Романа Гринкевича.

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що працівники ДБР будуть просити суддів арештувати Романа Гринкевича, підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України. Про це він сказав на брифінгу 22 січня.

За його словами, наразі Гриневич знаходиться на шляху до суду.

Застава, яку проситимуть як альтернативу для затриманого, становитиме 500 млн грн.

Відповідаючи на питання чи будуть у цьому провадженні підозри для чиновників з Міноборони, Олексій Сухачов зауважив, що слідство ще не завершено та знаходиться фактично на початковій стадії.

Але після проведених експертиз та на основі вивчення документів слідчі вже розуміють весь ланцюг постачання неякісного одягу.

«У нас є повна комунікація з Міністерством оборони, безпосередньо з міністром оборони», - підкреслив Олексій Сухачов.

Він нагадав, що Міністерство оборони визнало себе потерпілою стороною.

«Щодо підозр чиновникам – як тільки буде певний результат будемо виходити на комунікацію», - додав він.

Раніше ми писали, що у Києві суд дав дозвіл на затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.