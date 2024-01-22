Із Польщі водій намагався провезти «особисті речі», в яких митники вивили 3,5 тонни кави

Водій назвав у декларації 3,5 тонни кави «особистими речами».

Джерело фото: Державна митна служба України

У результаті пограничного контролю на пункті пропуску «Шегині-Медика» із Республіки Польща митники виявили несподіваний вантаж у транспортному засобі «IVECO», яким керував 40-річний мешканець Львівської області. У своїй декларації водій вказав лише «особисті речі», повідомляє Львівська митниця.

Після огляду автомобіля митниками було виявлено 3 тонни 526 кілограмів герметичних упаковок кави в зернах, яка представлена торговими марками GRAN FESTA, GUSTO RICCO, DULCIS VITAE. Цінність вантажу, виробленого в Італії, оцінюється на понад мільйон гривень.

У зв'язку з цим інцидентом митники склали адміністративний протокол згідно з частиною 3 статті 471 Митного кодексу України. За цим законом передбачено нарахування штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з можливою конфіскацією вантажу або без такої.

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