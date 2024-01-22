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  1. В Украине

Из Польши водитель пытался провезти «личные вещи», в которых таможенники вывили 3,5 тонны кофе

17:04, 22 января 2024
Водитель назвал в декларации 3,5 тонны кофе «личными вещами».
Из Польши водитель пытался провезти «личные вещи», в которых таможенники вывили 3,5 тонны кофе
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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В результате пограничного контроля на пункте пропуска «Шегини-Медика» из Республики Польша таможенники обнаружили неожиданный груз в транспортном средстве «IVECO», которым управлял 40-летний житель Львовской области. В своей декларации водитель указал только «личные вещи», сообщает Львовская таможня.

После осмотра автомобиля таможенниками было обнаружено 3 тонны 526 килограммов герметичных упаковок кофе в зернах, который представлен торговыми марками GRAN FESTA, GUSTO RICCO, DULCIS VITAE. Ценность груза, произведенного в Италии, оценивается на более миллиона гривен.

В связи с этим инцидентом таможенники составили административный протокол согласно части 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. По этому закону предусмотрено начисление штрафа в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с возможной конфискацией груза или без таковой.

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