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На председателя НАПК претендует Агия Загребельская, которая внесена НАПК в Реестр коррупционеров, и работает в НАПК

Кандидат на председателя НАПК Агия Загребельская возглавляет направление минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК и одновременно внесена НАПК в Реестр коррупционеров.

Руководитель научного учреждения не сможет возглавлять его более двух сроков подряд и более 10 лет, – проект Кабмин

Кабмин предлагает ограничить руководителей научных учреждений сроком пребывания на руководящих должностях.

Домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь и аборту исключат из перечня статей, производство по которым может происходить в форме частного обвинения

Народные депутаты предлагают исключить из перечня статей Уголовного кодекса, производство по которым происходит в форме частного обвинения, статьи о домашнем насилии, принуждении к аборту, принуждении к браку, изнасиловании без отягчающих обстоятельств, сексуальном насилии и принуждении к вступлению в половую связь.

Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

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Заполнение налоговых деклараций: видеоразъяснение ГНС

16:45, 22 января 2024
Для налогоплательщиков разработали обучающие видеоролики по заполнению налоговых деклараций.
Заполнение налоговых деклараций: видеоразъяснение ГНС
Фото: svp.tax.gov.ua
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что налоговая для удобства и помощи налогоплательщикам при составлении налоговой отчетности разработала обучающие видеоролики по вопросу заполнения налоговых деклараций по местным налогам и сборам и рентной платной. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Заполнение налоговой декларации сбора за места для парковки транспортных средств

Заполнение налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

Порядок заполнения расчета по рентной плате за специальное использование поверхностных вод для нужд водного транспорта

Заполнение налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности)

Заполнение налоговой декларации сбора за места для парковки транспортных средств

Заполнение расчета по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

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