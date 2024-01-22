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  1. В Украине

ГБР будет просить суд арестовать Романа Гринкевича, – Алексей Сухачев

13:43, 22 января 2024
По словам главы ГБР, сейчас Роман Гриневич находится на пути в суд.
ГБР будет просить суд арестовать Романа Гринкевича, – Алексей Сухачев
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Как мы сообщали, 22 января правоохранители задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Также появилось видео задержания Романа Гринкевича.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что работники ГБР будут просить судей арестовать Романа Гринкевича, подозреваемого по резонансному делу о закупке некачественной военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом он сказал на брифинге 22 января.

По его словам, сейчас Гриневич находится на пути в суд. Залог, который будет просить в качестве альтернативы для задержанного, составит 500 млн грн.

Отвечая на вопрос, будут ли в этом производстве подозрения для чиновников из Минобороны, Алексей Сухачев отметил, что следствие еще не завершено и находится фактически на начальной стадии.

Но после проведенных экспертиз и на основе изучения документов, следователи уже понимают всю цепь поставки некачественной одежды.

«У нас есть полная коммуникация с Министерством обороны, непосредственно с министром обороны», - подчеркнул Алексей Сухачев.

Он напомнил, что Министерство обороны признало себя потерпевшей стороной.

«О подозрениях чиновникам – как только будет определенный результат будем выходить на коммуникацию», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве суд дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, объявленного в розыск.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

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