Появилось видео задержания Романа Гринкевича

Гринкевича младшего задержали при попытке выехать за пределы Украины из Одессы.

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Как мы сообщали ранее, в понедельник, 22 января, правоохранители задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа.

По сообщению Офиса Генерального прокурора, Гринкевича младшего было задержано при попытке выехать за пределы Украины из Одессы.

ГБР еще 18 января объявило Романа Гринкевича в розыск.

Видео задержания одного из подозреваемых по делу о закупке некачественной военной одежды для ВСУ в Одессе опубликовали в Государственном бюро расследований:

Ранее сообщалось, что в Киеве суд дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, объявленного в розыск.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

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