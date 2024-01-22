З'явилося відео затримання Романа Гринкевича

Гринкевича молодшого затримали при спробі виїхати за межі України з Одеси.

Як ми повідомляли раніше, у понеділок, 22 січня, правоохоронці затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа.

За повідомленням Офісу Генерального прокурора, Гринкевича молодшого затримали при спробі виїхати за межі України з Одеси.

ДБР ще 18 січня оголосило Романа Гринкевича в розшук.

Відео затримання одного з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного військового одягу для ЗСУ в Одесі опублікували у Державному бюро розслідувань:

Раніше ми писали, що у Києві суд дав дозвіл на затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони.

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