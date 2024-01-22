Андрій Єрмак запевнив, що рівень підтримки України з боку США не змінився

Однак передвиборча ситуація все ж чинить свій вплив.

Фото: president.gov.ua

Підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки не змінилася. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що все ж передвиборча ситуація чинить свій вплив.

«На сьогодні ми маємо повну підтримку з боку обох партій Конгресу. Наголошую, що я двічі у Вашингтоні зустрічався зі спікером Палати представників. Потім ці зустрічі ми провели разом із президентом Зеленським. Ми повернулися з позитивними відчуттями. Ми не маємо відчуття, що якось змінилася підтримка Сполучених Штатів стосовно України», — зазначив очільник ОП.

«Але, безперечно, вони (США – ред.) вже вступили в період президентських виборів. Вони мають свої внутрішні явища, але ставлення до нас не змінилося. І мені здається, що дуже високий, як і раніше, рівень підтримки від них», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про вплив на позицію республіканців точки зору Дональда Трампа, Єрмак сказав, що «дуже важливо розділяти передвиборчу риторику і конкретні кроки. Але ми точно знаємо про позицію американців, а будь-який уряд, будь-які політичні лідери завжди орієнтуються на думку свого народу. Рівень підтримки американського народу дуже високий».

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