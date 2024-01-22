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Чи може спадкоємець отримати пенсію, яку відсудив, але не встиг отримати за судовим рішенням його померлий родич-пенсіонер – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловив позицію стосовно неможливості спадкоємця ініціювати в суді питання заміни сторони виконавчого провадження щодо рішення у пенсійних спорах.

Президент Зеленський доручив розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців на Кубані, територіях Воронезької, Курської, Ростовської областей рф

Кабміну Президент Зеленський доручив розробити із залученням міжнародних експертів і внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців в рф, зокрема на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф.

Пенні Пріцкер заявила, що економічна допомога США Україні має бути пов'язана з прискореними реформами

Наша допомога підвищує зусилля боротьби з корупцією в Україні, що, у свою чергу, відкриває можливості для нашого найбільшого активу, американського приватного сектору, сприяти відновленню України та підтримувати робочі місця в Америці, - спеціальний представник США з питань економічного відновлення України у Держдепартаменті США Пенні Пріцкер.

Хто з родичів членів ВККС хоче стати суддями апеляційних судів: список

Близькі родичі членів ВККС спробують стати суддями апеляційних судів.

Колишній заступник голови НАЗК Андрій Вишневський вимагає поновити його на посаді заступника і одночасно претендує на голову НАЗК

Що вказав у декларації екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який наразі судиться з НАЗК, вимагаючи поновити його на посаді, і одночасно претендує на посаду очільника НАЗК.

  1. В Україні

Витівки кібершахраїв: у ДСНС попередили про небезпечні посилання

11:36, 22 січня 2024
Громадяни почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями.
Витівки кібершахраїв: у ДСНС попередили про небезпечні посилання
Джерело фото: Krsto Jevtic / Unsplash
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Українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. Однак, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що це робота кібершахраїв.

Громадян закликають не переходити за посиланнями.

«Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно!», - наголосили у службі.

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