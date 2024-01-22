Витівки кібершахраїв: у ДСНС попередили про небезпечні посилання

Громадяни почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями.

Джерело фото: Krsto Jevtic / Unsplash

Українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. Однак, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що це робота кібершахраїв.

Громадян закликають не переходити за посиланнями.

«Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно!», - наголосили у службі.

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