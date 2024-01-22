Проделки кибермошенников: в ГСЧС предупредили об опасных ссылках

Украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками. Однако, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что это работа кибермошенников.
Граждан призывают не переходить по ссылкам.
«Официально сообщаем: это работа кибермошенников! ГСЧС не производила рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно!», - подчеркнули в службе.
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