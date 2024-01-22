Андрей Ермак заверил, что уровень поддержки Украины со стороны США не изменился

Однако предвыборная ситуация все же оказывает свое влияние.

Фото: president.gov.ua

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки не изменилась. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что все же предвыборная ситуация оказывает свое влияние.

«На сегодняшний день мы имеем полную поддержку со стороны обеих партий Конгресса. Подчеркиваю, что я дважды в Вашингтоне встречался со спикером Палаты представителей. Затем эти встречи мы провели вместе с президентом Зеленским. Мы вернулись с положительными ощущениями. У нас нет ощущения, что как-то изменилась поддержка Соединенных Штатов в отношении Украины», — отметил глава ОП.

«Но, безусловно, они (США – ред.) уже вступили в период президентских выборов. Они имеют свои внутренние явления, но отношение к нам не изменилось. И мне кажется, что очень высок по-прежнему уровень поддержки от них», - сказал он.

Отвечая на вопрос о влиянии на позицию республиканцев точки зрения Дональда Трампа, Ермак сказал, что очень важно разделять предвыборную риторику и конкретные шаги. Но мы точно знаем о позиции американцев, а любое правительство, любые политические лидеры всегда ориентируются на мнение своего народа. Уровень поддержки американского народа очень высок.

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